2019-06-16T09:17:11+03:00
Экономика

Ремонтники заплатили сибирячке двойную цену за потерянный ноутбук, отказавшись купить новый

А все потому, что фирма отказалась решить вопрос добром
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Ремонтники заплатили сибирячке двойную цену за потерянный ноутбук, отказавшись купить новый .Ремонтники заплатили сибирячке двойную цену за потерянный ноутбук, отказавшись купить новый .Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Скупой платит дважды. Попытка оспорить эту аксиому очень дорого обошлась фирме, которая занимается ремонтом компьютеров и ноутбуков в Иркутске. В результате они заплатили больше чем дважды - еще компенсировали и судебные издержки. Будет наука. А покупателям и вероятным клиентам - урок, как бороться за свои права. Это редко когда не приносит выгоду. Дело только что закончилось в Кировском районном суде Иркутска. Иск в суд подали в интересах истца общественники, защищающие права потребителей.

-Жительница Иркутска работала на ноутбуке Asus 7265 New, - уточняет пресс-служба суда. - В процессе эксплуатации товар был сломан и она обратилась в фирму, где приняли на диагностику и ремонт ноутбук. При приемке товара, сотрудники на словах заверили, что срок ремонта составляет 14 календарных дней. Но в срок ноутбук не вернули.

Дважды она писала претензии, но тщетно. Пока наконец девушке не сообщили, что «ноутбук разворован сотрудниками, которые на данный момент уволились и скрылись». Купить новый удивленной клиентке, однако, отказались! А по закону обязаны не просто новый приобрести, а возместить двукратную стоимость, а также понесенные потребителем расходы.

Результат рассмотрения дела очевиден: в пользу истца взыскано 103 980 рублей -двукратной стоимости ноутбука и 3279 рублей 60 копеек государственной пошлины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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