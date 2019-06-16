2019-06-16T10:07:50+03:00
Туризм

Эпидемия лихорадки Денге в Таиланде: отдых сибиряков на Пхукете и Самуи под угрозой

"Горящие туры" на двоих за 50-60 тысяч рублей продаются, но Роспотребнадзор предупреждает о том, что лучше отложить поездку
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Похоже, что в этом сезоне отдых в Таиланде сибирякам придется отложить из-за эпидемии лихорадки денге.Похоже, что в этом сезоне отдых в Таиланде сибирякам придется отложить из-за эпидемии лихорадки денге.Фото: Артем ЛЕНЦ
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Туроператоры в отчаянии. Убытки неизбежны. Найти сейчас туристов, которые захотят слетать на пару недель в Таиланд, остановиться и отдохнуть на Пхукете и Самуи будет практически нереально.А ведь наступило лето, сезон отпусков. Но в Королевстве объявлено об эпидемии лихорадки денге. Число случаев болезни более чем 2 раза превысило показатели за последние 5 лет.

-Власти страны сообщают: с начала текущего года заболело около 30 тысяч человек, более 40 – погибли, приводит данные Роспотребнадзор России. -Наиболее неблагополучная ситуация наблюдается в центральных и северо-восточных районах страны.

Меры принимаются, но лихорадку переносят комары, с которыми сложно справиться. Сейчас особенно серьезно проверяют всех российских туристов, возвращающихся из Бангкока, смотрят, нет ли у кого температуры, интоксикации, высыпаний на коже. Готова диагностическая база, чтобы ставить диагноз как можно быстрее. Эпидемиологи предупреждают о том, что больной может передать заразу по цепочке дальше только через укус комара. Вакцины против лихорадки денге нет, лечение симптоматическое.

В Иркутске пока туры в Таиланд активно продаются. Слетать на отдых на пару недель, без питания, можно, заплатив 50-70 тысяч на двоих, если удастся купить горящую путевку. Многие гуляют там свадьбы, молодожены проводят медовый месяц. Сегодня для жителей Иркутска, Красноярска, Кемерова и Бурятии такой отдых - все равно что на Байкале. И, конечно, куда бюджетнее, чем на Черном море. Но, похоже, лучше поменять направление на Вьетнам или Китай.

Для профилактики отдыхающие будут вынуждены максимально защищаться от укусов насекомого - носить закрытую одежду, использовать отпугивающие средства, задраивать окна и двери. После возвращения из Таиланда, если температура появилась, туристов просят пойти к врачам и обязательно предварительно сообщить им о поездке в страну, где эпидемия денге. В чем тогда отдых?

ИСТОЧНИК KP.RU

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