Превратности любви в зоогалерее Иркутска: лисичка Кира без ума от пса Семена

СЕГОДНЯ 14:11 2019-06-16T14:28:33+03:00

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Бывает, в иркутской зоогалерее некоторые животные находятся на передержке. Недавно временная регистрация в бывшем ЦПКиО появилась и у лисички Киры. Плутовка сразу начала заводить друзей. Лучшей подругой выбрала бинтуронга Беллу. Ох и любят же они играть вместе! А накануне Кира нашла свою большую «любовь». Избранником стал кобель сиба-ину Семен. Красавец, брюнет.

- Хорошо, что девушки-сибы (в зоогалерее живет еще три представительницы породы сиба-ину — Прим.ред.) не догадываются, сколько дополнительного внимания получает их ненаглядный Семён, иначе разборок было бы не избежать, - улыбается координатор зоогалереи Людмила Ивушкина.

На самом деле декоративная лисичка с платиновым окрасом просто очень общительна. В центре помощи животным она временно, через месяц-два ее заберут домой хозяева. Стоит отметить, что Кира не в экспозиции галереи, но очень часто ее выводят на прогулки по зоопарку, таким образом познакомиться с дружелюбным зверьком у иркутян все же есть возможность.

Лисичка Кира без ума от пса Семена. Фото: Иркутская зоогалерея

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ИСТОЧНИК KP.RU