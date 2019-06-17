2019-06-17T03:31:06+03:00
Общество

Документалисты из Китая снимут фильм о чудесном исцелении в Иркутске

Герой картины Мэн Сяньго приедет со своей семьей
Мария КНЯЗЕВА
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Документалисты из Китая снимут фильм о чудесном исцелении в ИркутскеДокументалисты из Китая снимут фильм о чудесном исцелении в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Китайские документалисты будут снимать в Иркутске историю об исцелении российскими врачами китайского мальчика в 1958 году. Тогда Мэн Сяньго не было и пяти лет, его доставили в больницу с ожогами. Сейчас бывшему пациенту уже 65 и он приедет в столицу Приангарья со своей семьей.

- Съемками фильма «Кровная дружба» занимается Хэйлунцзянское телерадиовещание города Харбин, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - Фильм посвящен 70-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией.

По завершению съемок, картину покажут и в Китае, и в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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