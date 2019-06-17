Николая Трубина из Ангарска ищут уже две недели

СЕГОДНЯ 03:59 2019-06-17T03:59:16+03:00

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Ушел и не вернулся — эти слова всегда отдают горечью даже когда речь идет о незнакомых нам людях. А какого близким потерявшегося человека? Представить страшно. В Ангарске 3 июня пропал Николай Трубин 2000 года рождения.

- Молодой человек вышел из своего дома в 18-ом квартале в 07.00 и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, - сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер-Ангарск».

Рост у парня 180 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, глаза карие. В тот день он был одет в спортивные темные штаны, белые кроссовки, белую кофту и зеленую безрукавку.

При себе у него были документы и теплая зимняя куртка в спортивной сумке.

Если вы знаете где он или обладаете информацией, которая может помочь его найти, звоните в полицию Ангарска.

ИСТОЧНИК KP.RU