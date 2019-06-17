2019-06-17T04:26:50+03:00
Общество

Бесплатные тренировки на свежем воздухе в Иркутске: расписание 17-23 июня

Пять занятий спортом можно посетить на этой неделе
Мария КНЯЗЕВА
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Бесплатные тренировки на свежем воздухе в Иркутске: расписание 17-23 июняБесплатные тренировки на свежем воздухе в Иркутске: расписание 17-23 июняФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Иркутске продолжаются бесплатные занятия на свежем воздухе от сертифицированных инструкторов. Тренировки направлены на приобщение горожан к спорту и здоровому образу жизни. На этой неделе с 17 по 23 июня в рамках «Зеленого фитнеса» пройдет четыре встречи. Две из них состоятся в среду, 19 июня. На стадионе ИВВАИУ в 19.00 начнутся занятия скандинавской ходьбой, для тех, у кого есть свои палки, и функциональная тренировка для остальных.

- В пятницу, 21 июня, будем отмечать Всемирный день йоги, конечно, выполнениями асан, - говорят организаторы. - Приходите на остров Юность к 19.00. С собой будут нужны коврики.

В воскресенье, в 18.00 иркутяне займутся спортом в компании экс-бобслеиста Алексея Негодайло. Локация: «Ракушка» на о. Юность. Берите на занятие много воды.

Также на этой неделе в воскресенье на 09.00 на том же острове, слева от пешеходного моста, намечено традиционное летнее занятие йогой для взрослых и детей. Прихватите коврики или пледы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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