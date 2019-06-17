МЧС Иркутской области: не поджигайте тополиный пух — сгорит дом

СЕГОДНЯ 04:54 2019-06-17T04:54:07+03:00

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«Тополиный пух, жара»... и хоть сейчас еще не июль, как поется в одной из песен, пожарные Иркутской области отмечают, что стали чаще выезжать на возгорания, причиной которых стали именно созревшие семена тополей.

Природный горючий материал может воспламениться даже от небрежно брошенного окурка. Также среди основных причин — детская шалость и умышленный поджог.

- Пламя по ковру из пуха распространяется молниеносно, - говорят в МЧС России по Иркутской области. - А если сильный ветер? Риск перехода на жилые строения велик. Недопустимо поджигать его ради забавы. Просим провести беседы с детьми и самим не пользоваться открытыми источниками огня.

Также мчсовцы напоминают, что нарушителям правил пожарной безопасности грозит не только административная ответственность, но и уголовная — при уничтожении имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU