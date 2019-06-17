2019-06-17T06:09:14+03:00
Общество

Поехал навестить друга: 48-летний мужчина пропал в Куйтунском районе

Андрей Гундарев ушел из дома 6 июня
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Поехал навестить друга: 48-летний мужчина пропал в Куйтунском районе.Поехал навестить друга: 48-летний мужчина пропал в Куйтунском районе.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Изменить размер текста:

В Куйтунском районе волонтеры и полицейские продолжают поиски пропавшего без вести Андрея Гундарева. 48-летний мужчина ушел из дома в деревне Ан-Завод, чтобы навестить друга. Это произошло 6 июня. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Не исключено, что он может находиться и в других районах Приангарья.

Добровольцы поисково-спасательного отряда «Поиск Братск» сообщили приметы Андрея Гундарева. На вид 49 лет, рост 170 см, худой, овальное лицо, короткие темные волосы с сединой, прямые брови, карие глаза, средний нос, искривленный вправо. Пропавший сибиряк был одет спортивный темно-синий костюм со светлыми полосками на штанах, серая футболка, темно-серая кепка, серые резиновые сапоги.

Всех, кто знает о местонахождении Андрея Гундарева, либо видел его, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ушла из дома и пропала: в Шелехове ищут 19-летнюю девушку. Надежда Тарасова исчезла 10 июня. (подробности).

Ушла из дома и не вернулась: в Куйтуне ищут пропавшую 34-летнюю женщину. Наталья Савченко исчезла 7 июня. (подробности).

Два дня питалась черемшой: волонтер нашел пенсионерку, пропавшую в сибирской тайге. 61-летняя жительница Иркутской области в компании из шести человек ушла на сбор дикоросов, но отстала от своих. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Поиск без вести пропавших в Иркутской области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жгли мусор и разводили костры: за минувшие выходные 11 нарушителей поймали в Иркутской области
Весенняя вакцинация против бешенства диких животных завершилась в Иркутской области
"Главный приз - бензопила!": "Комсомолка" проводит акцию "Победа в каждый дом"
Сотрудники МЧС спасли 10-летнего мальчика, тонущего в реке Лена
56 лет назад состоялся полет в космос Валентины Терешковой: 18 июня ищите в "КП" репринт газеты за 1963 год
МЧС Иркутской области: не поджигайте тополиный пух — сгорит дом
Бесплатные тренировки на свежем воздухе в Иркутске: расписание 17-23 июня
Николая Трубина из Ангарска ищут уже две недели
Документалисты из Китая снимут фильм о чудесном исцелении в Иркутске
Эксперты подсчитали, сколько жилья можно снять в Сибири, сдав квартиру в Москве
Превратности любви в зоогалерее Иркутска: лисичка Кира без ума от пса Семена
Потоп в Саянске: проливной дождь 16 июня затопил улицы и магазины города
Эпидемия лихорадки Денге в Таиланде: отдых сибиряков на Пхукете и Самуи под угрозой
Ремонтники заплатили сибирячке двойную цену за потерянный ноутбук, отказавшись купить новый
В Иркутской области горит 3, 5 тысячи гектаров тайги
Пожар в караоке-баре на ул. Петрова, 64 потушили в Иркутске
Ушла из дома и пропала: в Шелехове ищут 19-летнюю девушку
Шесть лесных пожаров горит в Иркутской области
Четыре человека пострадали в ДТП на трассе «Вилюй»
Иркутский государственный университет: Гарантия трудоустройства