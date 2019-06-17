Поехал навестить друга: 48-летний мужчина пропал в Куйтунском районе

СЕГОДНЯ 06:09 2019-06-17T06:09:14+03:00

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В Куйтунском районе волонтеры и полицейские продолжают поиски пропавшего без вести Андрея Гундарева. 48-летний мужчина ушел из дома в деревне Ан-Завод, чтобы навестить друга. Это произошло 6 июня. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Не исключено, что он может находиться и в других районах Приангарья.

Добровольцы поисково-спасательного отряда «Поиск Братск» сообщили приметы Андрея Гундарева. На вид 49 лет, рост 170 см, худой, овальное лицо, короткие темные волосы с сединой, прямые брови, карие глаза, средний нос, искривленный вправо. Пропавший сибиряк был одет спортивный темно-синий костюм со светлыми полосками на штанах, серая футболка, темно-серая кепка, серые резиновые сапоги.

Всех, кто знает о местонахождении Андрея Гундарева, либо видел его, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU