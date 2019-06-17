2019-06-17T07:04:06+03:00
Происшествия

Сотрудники МЧС спасли 10-летнего мальчика, тонущего в реке Лена

Ребенок пошел купаться, отдыхая с родственниками на острове Домашний в Усть-Куте
Любовь АРБАТСКАЯ
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Сотрудники МЧС спасли 10-летнего мальчика, тонущего в реке ЛенаСотрудники МЧС спасли 10-летнего мальчика, тонущего в реке ЛенаФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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- Помогите, тону! - во все горло кричал 10-летний школьник. Сильное течение реки Лена уносило его все дальше от острова Домашний, где сидели его родные. Дедушка бросился в воду за внуком, но не смог до него доплыть и вернулся на остров. Слезы, крики... Мальчик боролся с течением все слабее, из-под воды только виднелись его тонкие ручки. К счастью, мимо на катере проезжали спасатели.

- Услышав детский крик, мы мгновенно развернулись, - рассказывает старший госинспектор по маломерным судам Усть-Кутского инспекторского участка Павел Пуляевский. - Ребенок уже уходил под воду. Я успел схватить его за волосы, взял за руку и поднял на судно. Мальчик был так ослаблен, что уснул прямо в катере.

Еще бы! В этом месте на Лене сильное течение - более пяти километров в час. Глубина реки - три метра. Мальчик потратил все силы, чтобы удержаться на воде как можно дольше. Его отнесло от берега на 12 метров.

Спасатели буквально через пару минут передали ребенка врачам. Он уже очнулся и чувствовал себя нормально. Однако школьника все-таки отвезли в районную больницу, чтобы осмотреть его и убедиться, что все в порядке.

Теперь в этой истории разбираются полицейские. Как выяснилось, мальчик отдыхал на острове вместе со своей семьей, и как только взрослые отвлеклись на другого ребенка, 10-летний школьник залез в воду. Купаться в реке Лена возле острова Домашний запрещено, но за детьми в этом плане - глаз да глаз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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