2019-06-17T09:21:03+03:00
Происшествия

Жгли мусор и разводили костры: за минувшие выходные 11 человек оштрафовали в Иркутской области

В региональном МЧС напоминают, что в регионе продлен особый противопожарный режим
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Жгли мусор и разводили костры: за минувшие выходные 11 человек оштрафовали в Иркутской областиЖгли мусор и разводили костры: за минувшие выходные 11 человек оштрафовали в Иркутской областиФото: ГУ МЧС по Иркутской области
Изменить размер текста:

В Иркутской области продолжает действовать особый противопожарный режим. В Приангарье по-прежнему запрещено сжигать мусор, разводить костры и даже жарить шашлыке в мангале. Ранее действовавшие ограничения продлили до 1 июля в южных районах Иркутской области и до 15 июля в северных территориях. Несмотря на то, что нарушителей ждут штрафы, даже такие меры не пугают любителей развести огонь.

- За минувшие выходные во время патрулирования поселков региона нашли 8 очагов, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области. – 11 нарушителям выписаны штрафы.

В ведомстве уточнили, что с начала года за нарушение правил пожарной безопасности оштрафованы уже 1188 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шашлыки снова вне закона: особый противопожарный режим продлили в Иркутской области. Ограничение будет действовать до июля. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Шесть лесных пожаров тушат в Иркутской области
Представители ИГУ — в числе победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов
Президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь: бизнес-миссия в Харбин открыла новые перспективы иркутским предпринимателям
Более 700 тысяч рублей украли телефонные мошенники у двух иркутян
Семь черных лесорубов-нелегалов из Средней Азии поймали в Чунском районе
Весенняя вакцинация против бешенства диких животных завершилась в Иркутской области
"Главный приз - бензопила!": "Комсомолка" проводит акцию "Победа в каждый дом"
Сотрудники МЧС спасли 10-летнего мальчика, тонущего в реке Лена
56 лет назад состоялся полет в космос Валентины Терешковой: 18 июня ищите в "КП" репринт газеты за 1963 год
Поехал навестить друга: 48-летний мужчина пропал в Куйтунском районе
МЧС Иркутской области: не поджигайте тополиный пух — сгорит дом
Бесплатные тренировки на свежем воздухе в Иркутске: расписание 17-23 июня
Николая Трубина из Ангарска ищут уже две недели
Документалисты из Китая снимут фильм о чудесном исцелении в Иркутске
Эксперты подсчитали, сколько жилья можно снять в Сибири, сдав квартиру в Москве
Превратности любви в зоогалерее Иркутска: лисичка Кира без ума от пса Семена
Потоп в Саянске: проливной дождь 16 июня затопил улицы и магазины города
Эпидемия лихорадки Денге в Таиланде: отдых сибиряков на Пхукете и Самуи под угрозой
Ремонтники заплатили сибирячке двойную цену за потерянный ноутбук, отказавшись купить новый
В Иркутской области горит 3, 5 тысячи гектаров тайги
Пожар в караоке-баре на ул. Петрова, 64 потушили в Иркутске
Ушла из дома и пропала: в Шелехове ищут 19-летнюю девушку
Шесть лесных пожаров горит в Иркутской области
Четыре человека пострадали в ДТП на трассе «Вилюй»
Иркутский государственный университет: Гарантия трудоустройства