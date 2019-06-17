Жгли мусор и разводили костры: за минувшие выходные 11 человек оштрафовали в Иркутской области
В Иркутской области продолжает действовать особый противопожарный режим. В Приангарье по-прежнему запрещено сжигать мусор, разводить костры и даже жарить шашлыке в мангале. Ранее действовавшие ограничения продлили до 1 июля в южных районах Иркутской области и до 15 июля в северных территориях. Несмотря на то, что нарушителей ждут штрафы, даже такие меры не пугают любителей развести огонь.
- За минувшие выходные во время патрулирования поселков региона нашли 8 очагов, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области. – 11 нарушителям выписаны штрафы.
В ведомстве уточнили, что с начала года за нарушение правил пожарной безопасности оштрафованы уже 1188 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU