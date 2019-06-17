2019-06-17T09:30:14+03:00
Происшествия

Семь черных лесорубов-нелегалов из Средней Азии поймали в Чунском районе

Сумма ущерба, причиненного природе, превысила 2 миллиона рублей [видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Семь черных лесорубов-нелегалов из Средней Азии поймали в Чунском районе.Семь черных лесорубов-нелегалов из Средней Азии поймали в Чунском районе.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области продолжается борьба с незаконными рубками. Во время рейда по лесам Чунского района полицейские нашли деляну, на которой находились 6 лесорубов, валивших сосны. Ущерб, который они причинили природе, превысил более 2 миллионов рублей.

Мигранты из Средней Азии незаконно вырубали лес в Чунском районе.ГУ МВД по Иркутской области

- У них нашли и изъяли трактор, два «КамАЗа», автомобили «УАЗ» и «Нива», а также бензопилы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Также оперативники вышли на след лидера черных лесорубов, им оказался 36-летний мужчина.

Как выяснилось позже, все задержанные оказались нелегальными мигрантами из Средней Азии. В МВД уже возбудили уголовное дело о «Незаконной рубке лесных насаждений». Также полицейские рассматривают вопрос о выдворении лесорубов за пределы страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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