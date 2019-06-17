Семь черных лесорубов-нелегалов из Средней Азии поймали в Чунском районе
В Иркутской области продолжается борьба с незаконными рубками. Во время рейда по лесам Чунского района полицейские нашли деляну, на которой находились 6 лесорубов, валивших сосны. Ущерб, который они причинили природе, превысил более 2 миллионов рублей.
Мигранты из Средней Азии незаконно вырубали лес в Чунском районе.ГУ МВД по Иркутской области
- У них нашли и изъяли трактор, два «КамАЗа», автомобили «УАЗ» и «Нива», а также бензопилы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Также оперативники вышли на след лидера черных лесорубов, им оказался 36-летний мужчина.
Как выяснилось позже, все задержанные оказались нелегальными мигрантами из Средней Азии. В МВД уже возбудили уголовное дело о «Незаконной рубке лесных насаждений». Также полицейские рассматривают вопрос о выдворении лесорубов за пределы страны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жгли мусор и разводили костры: за минувшие выходные 11 человек оштрафовали в Иркутской области. В региональном МЧС напоминают, что в регионе продлен особый противопожарный режим. (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU