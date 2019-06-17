Шесть лесных пожаров тушат в Иркутской области

СЕГОДНЯ 10:30 2019-06-17T10:30:22+03:00

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В Иркутской области продолжает полыхать тайга, хоть и тушат ее каждый день. Так, за прошедшие выходные в Приангарье стало на три очага меньше. Два из них, площадью 18,5 гектаров, были в Тайшетскоми и Усть-Удинском районах. Еще один пожар локализовали в Нижнеудинском районе.

- На территории Бодайбинского района находится еще 5 очагов общей площадью 1430 гектаров – сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Все они возникли из-за гроз и находятся на большом расстоянии от деревень и городов.

В тушении 16 июня участвовали 52 пожарных-десантников и 6 сотрудников лесной охраны. Так же за тайгой следят с воздуха. Находить очаги помогал самолет Ан-2.

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ИСТОЧНИК KP.RU