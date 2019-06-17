2019-06-17T13:56:02+03:00
Общество

Школы Братска вошли в число лучших образовательных учреждений Иркутской области

А городской лицей N2 вышел в лидеры страны по информационным технологиям
Дарья АМУРСКАЯ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба администрации Братска.Фото: Пресс-служба администрации Братска.
Изменить размер текста:

Лучшие школы теперь определяют по числу выпускников, поступивших в престижные вузы России. Такой рейтинг опубликован впервые.

В список лучших образовательных организаций Приангарья вошли три школы Братска. Лицей №2 стал вторым в рейтинге Иркутской области и лучшим в Братске. Он является опорной площадкой для развития и изучения физико-математического направления.

В списке лидеров также лицей №1 города Братска и гимназия №1 имени Иноземцева, которая входит в ТОП-500 лучших школ России, ТОП-200 образовательных организаций, предоставляющих наибольшие возможности для развития таланта школьников; в ТОП-100 по социально-экономическому и гуманитарному профилям.

Также в этом году впервые был подготовлен рейтинг лучших школ России в сфере информационных технологий. В число 200 лучших школ страны вошел лицей №2 города Братска.

Кроме того, этот лицей вошел в окончательный список базовых школ Российской академии наук (РАН) по инженерно-технологическому направлению. Всего в этот перечень попало три образовательных учреждения Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура заставила регионального оператора вывезти мусор из Ленинского района в Иркутске
В Черемхово планируют капитально отремонтировать одну из старейших школ Приангарья
Более 230 миллионов рублей выделят на ремонт улицы Баумана в Иркутске
Ремонтные работы на улице Багратиона планируют завершить до 10 июля в Иркутске
Стань звездой теле и радиоэфиров вместе с «КП»: Телерадиоакадемия «Комсомолки» объявляет первый набор для школьников
Шесть лесных пожаров тушат в Иркутской области
Представители ИГУ — в числе победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов
Президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь: бизнес-миссия в Харбин открыла новые перспективы иркутским предпринимателям
Более 700 тысяч рублей украли телефонные мошенники у двух иркутян
Семь черных лесорубов-нелегалов из Средней Азии поймали в Чунском районе
Жгли мусор и разводили костры: за минувшие выходные 11 человек оштрафовали в Иркутской области