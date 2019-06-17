Школы Братска вошли в число лучших образовательных учреждений Иркутской области
Лучшие школы теперь определяют по числу выпускников, поступивших в престижные вузы России. Такой рейтинг опубликован впервые.
В список лучших образовательных организаций Приангарья вошли три школы Братска. Лицей №2 стал вторым в рейтинге Иркутской области и лучшим в Братске. Он является опорной площадкой для развития и изучения физико-математического направления.
В списке лидеров также лицей №1 города Братска и гимназия №1 имени Иноземцева, которая входит в ТОП-500 лучших школ России, ТОП-200 образовательных организаций, предоставляющих наибольшие возможности для развития таланта школьников; в ТОП-100 по социально-экономическому и гуманитарному профилям.
Также в этом году впервые был подготовлен рейтинг лучших школ России в сфере информационных технологий. В число 200 лучших школ страны вошел лицей №2 города Братска.
Кроме того, этот лицей вошел в окончательный список базовых школ Российской академии наук (РАН) по инженерно-технологическому направлению. Всего в этот перечень попало три образовательных учреждения Иркутской области.
ИСТОЧНИК KP.RU