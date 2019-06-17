Школы Братска вошли в число лучших образовательных учреждений Иркутской области

СЕГОДНЯ 11:34 2019-06-17T13:56:02+03:00

А городской лицей N2 вышел в лидеры страны по информационным технологиям

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Лучшие школы теперь определяют по числу выпускников, поступивших в престижные вузы России. Такой рейтинг опубликован впервые.

В список лучших образовательных организаций Приангарья вошли три школы Братска. Лицей №2 стал вторым в рейтинге Иркутской области и лучшим в Братске. Он является опорной площадкой для развития и изучения физико-математического направления.

В списке лидеров также лицей №1 города Братска и гимназия №1 имени Иноземцева, которая входит в ТОП-500 лучших школ России, ТОП-200 образовательных организаций, предоставляющих наибольшие возможности для развития таланта школьников; в ТОП-100 по социально-экономическому и гуманитарному профилям.

Также в этом году впервые был подготовлен рейтинг лучших школ России в сфере информационных технологий. В число 200 лучших школ страны вошел лицей №2 города Братска.

Кроме того, этот лицей вошел в окончательный список базовых школ Российской академии наук (РАН) по инженерно-технологическому направлению. Всего в этот перечень попало три образовательных учреждения Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU