2019-06-17T12:31:44+03:00
Общество

В Черемхово планируют капитально отремонтировать одну из старейших школ Приангарья

Депутаты ЗакСобрания Иркутской области будут настаивать на включение капремонта в областной бюджет
Яна ЛИСИНА
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Депутаты областного парламента и спикер ЗС Сергей Сокол побывали в городе Черемхово, где посетили школу №8 им. А.С. Пушкина. Учебное заведение носит статус образцового учреждения образования Иркутской области, является неоднократным победителем различных конкурсов.

Однако условия обучения в ней оставляют желать лучшего. Школьники занимаются в здании 1936 года постройки, которое давно требует ремонта. Тесные кабинеты, отваливающаяся штукатурка, высокие теплопотери. Учится здесь около 800 ребят при проектной мощности в 640 человек. Капремонт здания не проводился ни разу.

- Условия, в которых ребята учатся, несмотря на то, что это центральная школа Черемхово, не соответствуют сегодняшнему дню, - отметил Сергей Сокол. - И в этом вопросе городу нужно помогать.

Сейчас идет разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания. Планируется получить положительное заключение госэкспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта до конца 2019 года.

- С решением вопроса затягивать нельзя. Наличие современной социальной инфраструктуру – стимул для людей оставаться жить и работать в территориях региона, растить здесь своих детей. И мы будем настаивать на включении капитального ремонта школы в Черемхово в бюджет Иркутской области, – подчеркнул Сергей Сокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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