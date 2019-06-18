СЕГОДНЯ 04:12 2019-06-18T04:13:19+03:00

Гороскоп на сегодня, 18 июня, от бурятских лам: выгодно устраиваться на работу. Фото: Евгения ГУСЕВА

Согласно Зурхаю, созданному в Иволгинском дацане, гороскоп на сегодня, 18 июня, одобряет не только трудоустройство, но и покупки

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Итак, гороскоп на сегодня,18 июня, от буддистских лам. Что день грядущий нам готовит?Какими тайными знаниями готовы поделиться ламы из Иволгинского дацана, составители календаря Зурхай?

Во-первых, запоминаем, гороскоп на сегодня, 18 июня, составлялся с учетом того, что наступил 16-ый лунный день с элементом Дерево. День Марса.

Этот день благоприятен

-Для родившихся в Год мыши, змеи, лошади и свиньи.

Этот день неблагоприятен

-Для родившихся в Год обезьяны и курицы.

Имейте это в виду. И, если этот день особенно хорош для вас, настройтесь на большой объем работы. Успешной работы, ведь вам сегодня будет во всем везти. И в личной жизни, кстати, тоже. А если гороскоп на сегодня, 18 июня, по Зурхаю, говорит вам, что впереди - не ваш день, просто будьте осторожнее. Не планируйте важные встречи, облегчите график, откажитесь от спорных предложений. Словом, не рискуйте пока, ваше время придет.

Что сегодня по гороскопу стоит делать?

-Устраиваться или помогать устроиться на работу, нанимать сиделку ( словом, заниматься здоровьем), работников, совершать покупки, копать землю ( пора на дачу!), усмирять врага, спорить, судиться. , для жестких дел.

Что сегодня по гороскопу делать не стоит?

-Вспоминать обиду, начинать конфликт. Отправляться в дорогу – это приведет к ощутимым потерям и краже.

Стрижка волос – к болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU