Гороскоп на сегодня, 18 июня, от бурятских лам: выгодно устраиваться на работу
Итак, гороскоп на сегодня,18 июня, от буддистских лам. Что день грядущий нам готовит?Какими тайными знаниями готовы поделиться ламы из Иволгинского дацана, составители календаря Зурхай?
Во-первых, запоминаем, гороскоп на сегодня, 18 июня, составлялся с учетом того, что наступил 16-ый лунный день с элементом Дерево. День Марса.
Этот день благоприятен
-Для родившихся в Год мыши, змеи, лошади и свиньи.
Этот день неблагоприятен
-Для родившихся в Год обезьяны и курицы.
Имейте это в виду. И, если этот день особенно хорош для вас, настройтесь на большой объем работы. Успешной работы, ведь вам сегодня будет во всем везти. И в личной жизни, кстати, тоже. А если гороскоп на сегодня, 18 июня, по Зурхаю, говорит вам, что впереди - не ваш день, просто будьте осторожнее. Не планируйте важные встречи, облегчите график, откажитесь от спорных предложений. Словом, не рискуйте пока, ваше время придет.
Что сегодня по гороскопу стоит делать?
-Устраиваться или помогать устроиться на работу, нанимать сиделку ( словом, заниматься здоровьем), работников, совершать покупки, копать землю ( пора на дачу!), усмирять врага, спорить, судиться. , для жестких дел.
Что сегодня по гороскопу делать не стоит?
-Вспоминать обиду, начинать конфликт. Отправляться в дорогу – это приведет к ощутимым потерям и краже.
Стрижка волос – к болезни.
ИСТОЧНИК KP.RU