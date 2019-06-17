Обещал помочь с ремонтом: житель Железногорска - Илимского украл автомобиль своей бывшей подруги

СЕГОДНЯ 17:34 2019-06-17T17:34:47+03:00

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От любви до угона - один шаг. Именно такой новый смысл придал крылатой фразе житель Железногорска - Илимского. Мужчина после расставания со своей возлюбленной решил компенсировать любовные муки и украл ее автомобиль. Причем сделал это под благовидным предлогом, якобы обещая помочь с ремонтом. Однако шли недели, но девушка так и смогла забрать свою "ласточку" обратно.

- После очередного отказа возвращать автомобиль, она обратилась в полицию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Оперативникам потребовалось меньше суток, чтобы найти и найти девушке иномарку.

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ИСТОЧНИК KP.RU