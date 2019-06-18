Чемпионат по переноске жен пройдет в Иркутской области
В городе Бодайбо Иркутской области 28 июня проведут необычные соревнования. Это будет нечто вроде полосы препятствий, пройти которую нужно будет с необычным грузом — собственной женой. Событие значится под таким девизом «Нет невыносимых жен! Убедитесь в этом сами». Регистрация пар продлится до 27 числа.
- Главный приз — велосипед, - сообщает пресс-службы администрации муниципального образования г. Бодайбо и района. - Старт чемпионата по переноске жен на стадионе «Труд» 28 июня в 18.00.
Кстати, столь необычное мероприятие проходит с 1995 года в Финляндии, только называется чемпионатом мира по ношению жен. Не знаем, какие критерии турнира в Бодайбо, но в международном соревновании четко сказано, что жена должна быть, внимание, не легче 49 кг.
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ИСТОЧНИК KP.RU