2019-06-18T03:35:38+03:00
Общество

Чемпионат по переноске жен пройдет в Иркутской области

Необычный турнир проведут в Бодайбо
Мария КНЯЗЕВА
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Фото: администрация г. БодайбоФото: администрация г. Бодайбо
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В городе Бодайбо Иркутской области 28 июня проведут необычные соревнования. Это будет нечто вроде полосы препятствий, пройти которую нужно будет с необычным грузом — собственной женой. Событие значится под таким девизом «Нет невыносимых жен! Убедитесь в этом сами». Регистрация пар продлится до 27 числа.

- Главный приз — велосипед, - сообщает пресс-службы администрации муниципального образования г. Бодайбо и района. - Старт чемпионата по переноске жен на стадионе «Труд» 28 июня в 18.00.

Кстати, столь необычное мероприятие проходит с 1995 года в Финляндии, только называется чемпионатом мира по ношению жен. Не знаем, какие критерии турнира в Бодайбо, но в международном соревновании четко сказано, что жена должна быть, внимание, не легче 49 кг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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