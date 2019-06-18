Покоривший Канны: фильм «Дылда» с иркутянкой в главной роли покажут в Доме кино
В Доме кино Иркутска 20 июня стартуют показы фильма «Дылда» с иркутянкой Викторией Мирошниченко в главной роли. Это рассказ о том, как люди учатся жить после войны. Время — осень 1945го, место — Ленинград. Виктория играет в картине Ию — ту самую Дылду, чьим прозвищем и названа вторая картина Кантемира Балагова. За нее режиссер получил в мае на Каннском фестивале приз «Особый взгляд».
- Премьерный показ картины состоится 20 июня, - сообщает пресс-служба Иркутского областного кинофонда. - Показывать фильм будем 10 дней, а 30 числа планируются обсуждения после просмотра.
Как рассказала «Комсомольской правде» мама Виктории Ольга Мирошниченко, съемки были тяжелые: готовясь к роли, Виктория встречалась с блокадниками.
- Больше всего ее впечатлила 90-летняя старушка, у которой во время блокады умерли семь членов семьи. Но, несмотря на такую тяжелую судьбу, она сохранила веру в будущее, - говорит мама актрисы.
Получится ли вернуться к нормальной жизни у героини нашей землячки, вы можете узнать, сходив на сеанс в Дом кино.
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ИСТОЧНИК KP.RU