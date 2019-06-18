СЕГОДНЯ 04:32 2019-06-18T04:32:32+03:00

Выпускные балы в Иркутске: продажа алкоголя под запретом на 9 дней Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Горячительные напитки будут недоступны с 14.00 до 23.00

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В Иркутске наступает пора выпускных балов. В связи с этим в городе на девять дней запретили продажу алкогольной продукции.

- Запрещается розничная продажа алкогольной продукции с 14-00 до 23-00 часов в городе Иркутске: с 19 по 21 июня, с 24 по 29 числа того же месяца, - сообщает Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

В муниципальных образованиях Приангарья во время торжественных вечеров, посвященных окончанию обучения, горячительные напитки приобрести также не удастся.

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ИСТОЧНИК KP.RU