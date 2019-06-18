2019-06-18T04:51:56+03:00
Общество

«Сквозь плен»: выставка к 78-ой годовщине начала Великой Отечественной войны откроется в Иркутске

Дата открытия - 22 июня - выбрана не случайно
Мария КНЯЗЕВА
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«Сквозь плен»: выставка к 78-ой годовщине начала Великой Отечественной войны откроется в Иркутске«Сквозь плен»: выставка к 78-ой годовщине начала Великой Отечественной войны откроется в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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22 июня 1941 года — страшный день для всех россиян. В этот день началась Великая Отечественная война.

- Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооружённые силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за нами! - объявил тогда по радио голос знаменитого Юрия Левитана.

Как показала история, он был прав. Но какой ценой нам досталась Победа... Мы помним! К этой печальной дате 22 июня в отделе истории Иркутского областного краеведческого начнет работу электронная выставка московского Музея Победы «Сквозь плен».

- Она необычна тем, что посетители узнают о судьбах солдат вермахта, оказавшихся в советском плену, составе и численности военнопленных, условиях их жизни, трудовой деятельности, их репатриации на родину, - отмечают в пресс-службе музея.

Всего в экспозиции — 44 слайда. Посмотреть их иркутяне могут в течение месяца — до 22 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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