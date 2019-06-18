СЕГОДНЯ 05:41 2019-06-18T05:41:53+03:00

Чемпионат мира по кунг-фу 2019 в Китае: Анна Шатаева из Бурятии завоевала золотую медаль. Фото: Бурятский государственный университет

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Подтвердила свое звание. Анна Шатаева из Бурятии второй год подряд завоевывает золото чемпионата мира по традиционному ушу — кунг-фу. Соревнования начались 14 июня в городе Эмэйшань китайской провинции Сычуань, завершатся они 19 числа. На восьмой международный чемпионат приехали спортсмены из нескольких десятков стран.

От республики Бурятия поехала на престижный турнир в этом году только Анна. И ее выступление было удачным. Не подвела! В личном первенстве Шатаева завоевала золотую медаль.

Как сообщает пресс-служба Бурятского государственного университета, в 2018-ом году на этом международном турнире Анна уже завоевывала золото и серебро. Возможно, и в этом году Анна привезет домой не одну медаль. Ей предстоит еще два выступления на чемпионате.

ИСТОЧНИК KP.RU