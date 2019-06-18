СЕГОДНЯ 06:11 2019-06-18T06:16:06+03:00

Браконьер из поселка Горячий ключ может отправиться за решетку за добычу косули

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Безработного жителя поселка Горячий Ключ, который отправился на незаконную охоту и добыл косулю, сотрудники охотнадзора задержали во время рейда. Когда 41-летнего мужчину доставили в отдел полиции, выяснилось, что у него вообще нет лицензии на использование огнестрельного оружия. А ружье, из которого он застрелил животное, вовсе не его. Как пояснил сам задержанный, 12 калибр ему достался в наследство от дедушки.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – За это мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Полицейские еще раз напоминают жителям Приангарья, что перед походом на охоту, нужно получить лицензию и зарегистрировать свое оружие.

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ИСТОЧНИК KP.RU