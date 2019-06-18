Иркутская область принимает все возможные меры для строительства дороги на Ольхоне

СЕГОДНЯ 06:38 2019-06-18T06:38:15+03:00

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В июне 2017 года жители острова Ольхон вышли на связь с Президентом России Владимиром Путиным в рамках прямой линии и пожаловались на плохую дорогу по острову, а точнее ее отсутствие.

Аукцион на проведение капитального ремонта участка дороги на острове Ольхон с 153-го по 159-й км объявят в августе этого года.

Как сообщила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина, положительное заключение государственной экспертизы по данному объекту получено. По утвержденной государственной программе «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» финансирование работ запланировано с 2020 по 2022 год. Общая сумма - 357,4 млн рублей.

- По поручению губернатора Иркутской области Сергея Левченко сроки капитального ремонта перенесены на более ранние, в госпрограмму внесены изменения, - сказала министр.

Также в этом году планируется объявить конкурс на выполнение проектных работ по реконструкции дороги, проходящей непосредственно через поселок Хужир.

Чтобы выполнить поручение Президента России Владимира Путина по строительству дороги на Ольхоне, нужны передача земельных участков в собственность Иркутской области и внесение изменений в ряд нормативных актов.

Правительством Иркутской области принимаются все возможные меры для решения данного вопроса.

ИСТОЧНИК KP.RU