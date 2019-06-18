21 ДТП произошло за неделю в Ангарске

СЕГОДНЯ 06:49 2019-06-18T07:01:06+03:00

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В Ангарском городском округе произошло 21 ДТП с 10 по 16 июня. В начале недели водитель Toyota Spacio проехал на перекресток, несмотря на красный свет светофора. Результатом стала авария с другой машиной. Из-за ДТП виновник получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

- Еще одно происшествие произошло 12 июня в ночное время - сообщает сайт Живой Ангарск со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД России по АГО. - Toyota Probox без номеров наехала на 64-летнего мужчину, который шел по дороге в том же направлении. Пострадавший скончался на месте до приезда скорой помощи.

14 июня столкнулись автомобиль Nissan Note, за рулем которого находилась 28-летняя девушка, и мопед "Альфа". Машина не уступила дорогу мопеду, из-за чего и произошло столкновение. В результате происшествия пострадал 64-летний водитель мопеда.

ИСТОЧНИК KP.RU