2019-06-18T07:52:39+03:00
Происшествия

В Иркутске задержали трех угонщиков, которые промышляли воровством из автомобилей

Они оказались неоднократно судимыми преступниками из Бурятии
Анатолий ИЛЬЯЩЕНКО
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В Иркутске задержали трех угонщиков, которые промышляли воровством из автомобилейВ Иркутске задержали трех угонщиков, которые промышляли воровством из автомобилейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Полиция задержала трех уроженцев республики Бурятия. Всем троим приписывают многочисленные кражи из автомобилей, кражи аккумуляторных батарей и угон машин.

- 16 июня в дежурную часть поступил вызов, был украден телефон из автомобиля Toyota Vista - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Похитители пробрались в иномарку, используя специальное устройство, взяли мобильник и скрылись. Преступление сняла камера видеонаблюдения, сразу после этого ориентировка с приметами была передана полицейским.

Задержал похитителей майор полиции, который направлялся на работу. Он заметил двух подозрительных молодых людей, похожих на разыскиваемых, около машины. Один был задержан на месте, второму удалось скрыться, но ненадолго. При осмотре автомобиля обнаружили украденные вещи, более того, оказалось, что сама машина числится в угоне.

В ходе работы получилось выйти на подельника и задержать его. Задержанными оказались уроженцы Бурятии от 18 до 20 лет, которые уже были неоднократно судимы. На данный момент все трое уже признали свою вину и им грозит заключение под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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