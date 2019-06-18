2019-06-18T08:39:10+03:00
Происшествия

Автомобиль для солидных людей: мужчина купил несуществующий джип у продавца из Ангарска

Он перевел мошеннику 125 тысяч рублей в качестве предоплаты
Анна ПОПОВА
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Автомобиль для солидных людей: мужчина купил несуществующий джип у продавца из АнгарскаАвтомобиль для солидных людей: мужчина купил несуществующий джип у продавца из АнгарскаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Несмотря на то, что мы практически каждый день слышим новости о том, что мошенники в очередной раз обманули кого-то в Интернете, невнимательные граждане все равно умудряются попасться на их удочку. Очередной подобный случай произошел на днях в Томске. 41-летний мужчина изучал сайты с объявлениями о продаже машин, так как хотел приобрести джип. Через некоторое время он наткнулся на предложение купить солидный автомобиль марки Land Cruiser 100, которое исходило от продавца из Ангарска. Владелец внедорожника согласился продать автомобиль мужчине, но сообщил, что тому необходимо внести предоплату в размере 125 тысяч рублей, чтобы джип можно было забронировать.

- Житель Томска согласился на сделку и перевел продавцу необходимую сумму, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – После этого мошенник перестал выходить на связь и мужчина, само собой, не смог получить желанный джип.

После того, как житель Томска понял, что его обманули, он написал заявление и отправил его в отдел полиции города Ангарска. Сейчас оперативники устанавливают личность мошенника, который пытался продать мужчине несуществующий автомобиль. На него уже заведено уголовное дело по статье “Мошенничество”.

ИСТОЧНИК KP.RU

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