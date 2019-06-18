Прыгаем через костер и ищем цветок папоротника: жителей Иркутска приглашают на Купальскую ночь

СЕГОДНЯ 09:53 2019-06-18T09:53:52+03:00

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Иркутское товарищество белорусской культуры имени Яна Черского приглашает всех жителей Приангарья на большой народный праздник “Купалье”. Он является аналогом нашего дня Ивана Купалы и отличается от него лишь датой проведения: белорусы празднуют “Купалье” по славянскому календарю. То есть для них этот праздник наступает 22-го июня, а мы будем отмечать его только 7-го июля. Но что мешает нам присоединиться к братьям-белорусам и отметить этот праздник вместе с ними?

- Праздник “Купалье” состоится на поляне у реки Тальцинка на 46-м километре Байкальского тракта, - сообщается в группе мероприятия в социальной сети “Вконтакте”. – Мы начнем отмечать его 22-го июня в 19:00, а закончим в 5:00 утра 23-го июня. Добраться до места проведения праздника можно на автобусе по предварительной записи.

Гости мероприятия смогут сплести венки, поводить хороводы, перепрыгнуть через костер, спеть народные песни и отыскать цветок папоротника. Также на “Купалье” будет и большая концертная программа: на сцене фестиваля выступят студия старинного танца Antiquo More и группа “Пихто”. Если вы решите посетить этот большой белорусский праздник, то наденьте национальный костюм или одежду светлых тонов. Также организаторы советуют взять с собой теплые вещи, туристические коврики и угощения к общему столу. Всю необходимую информацию вы можете получить по телефону: +7-902-170-44-10.

ИСТОЧНИК KP.RU