2019-06-18T11:14:36+03:00
Общество

Сергей Левченко обратился за поддержкой в федеральный центр

Губернатор Приангарья просит исключить населенные пункты из границ нацпарка, чтобы не допустить роста социальной напряженности
Дарья АМУРСКАЯ
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Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.
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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил на имя Министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина письмо с просьбой поддержать регион в вопросе определения границ Прибайкальского национального парка.

«Ограничения лишают граждан установленного законом права на получение в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства в пределах населенных пунктов. Социальная напряженность накаляется с каждым днем, жители готовы выйти на улицы и отстаивать свои права в протестных акциях. Включение населенных пунктов в границы нацпарка приведет к дополнительным административным барьерам, а также будет существенным сдерживающим фактором как для инвестиционной и предпринимательской деятельности, так и в целом для социально-экономического развития региона», - говорится в обращении губернатора к министру.

По закону на территории национальных парков запрещается строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций; строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов; предоставление земельных участков для садоводства, индивидуального строительства. Новый проект границ ставит под угрозу выполнение поручения президента страны по строительству дороги на острове Ольхон, а также поручение Правительства РФ по созданию в Ольхонском районе тренировочного центра по художественной гимнастике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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