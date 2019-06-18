СЕГОДНЯ 11:39 2019-06-18T11:39:26+03:00

За два дня лжебанкиры обманули четверых братчан почти на 250 тысяч рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Мошенники в Иркутской области продолжают бить все рекорды активности. В течение двух последних дней в отделы полиции города Братска обратились четверо местных жителей, которые рассказали, что стали жертвами аферистов.

- Пострадавших обманывали с помощью разных схем, но во всех случаях мошенники представлялись им сотрудниками банков, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Двоим пострадавшим сообщили, что с их счета пытались снять средства, другой жертве мошенников предложили начислить кэшбек, а третьей обманутой женщине сообщили, что она выиграла кругленькую сумму за участие в опросе. Лжебанкиры попросили их назвать паспортные данные, номера счетов и секретные коды, что пострадавшие сделали, не задумываясь. Однако ни помощи в восстановлении счета, ни поступления средств, в итоге не произошло – аферисты просто сняли у каждого из них разные суммы. В общей сложности ущерб от действий мошенников составил около 250 тысяч рублей. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности всех мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU