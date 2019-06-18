СЕГОДНЯ 11:48 2019-06-18T11:48:38+03:00

Оштрафовали благодаря соцсетям: водитель автобуса №90 едва не сбил женщину и двух детей на переходе в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

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Очередного злостного нарушителя правил дорожного движения удалось найти иркутским полицейским благодаря мониторингу соцсетей. На камеру одного из видеорегистраторов попал момент, как водитель маршрутного автобуса №90 проехал на красный сигнал светофора перекресток улиц Байкальская и Софьи Перовской, и чуть не сбил женщину и двух детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу.

Просмотрев ролик, инспекторы ГИБДД нашли нарушителя по горячим следам. Им оказался 55-летний водитель с 30-летним стажем. Пробив его по базам, полицейские выяснили, что мужчина только с начала этого года уже четырежды штрафовался за нарушения ПДД. А в марте также проехал на запрещающий сигнал светофора.

- На этот раз мужчине назначен штраф в 5 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские еще раз советуют иркутским автомобилистам, соблюдать все правила дорожного движения на городских улицах и на трассах.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU