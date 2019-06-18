СЕГОДНЯ 11:58 2019-06-18T11:58:02+03:00

Проезд по улице Карла Либкнехта в Иркутске будет закрыт до 1-го июля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Внимание, автомобилисты! С 18-го июня по 1-е июля проезд по улице Карла Либкнехта будет закрыт. Соответствующие знаки уже появились на участке дороги от улицы Пискунова до Трилиссера.

- Ограничение движения на улице Карла Либкнехта связано с проведением аварийных ремонтных работ на теплосетях, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Если вы живете неподалеку от улицы Карла Либкненхта, то не беспокойтесь: трудностей с проездом к месту жительства у вас не возникнет. Компания, которая занимается ремонтом теплосетей, обязуется сделать подъезд к домам удобным для жителей. А, если вы просто часто проезжаете по этой улице, то настоятельно рекомендуем вам планировать маршрут заранее, чтобы случайно не попасть в пробку.

ИСТОЧНИК KP.RU