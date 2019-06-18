2019-06-18T12:17:42+03:00
Происшествия

Менеджер одного из торговых центров в Иркутске получила 20 часов общественных работ

Такое наказание она получила за то, что вовремя не оплатила штраф в ГАИ
Анна ПОПОВА
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Менеджер одного из торговых центров в Иркутске получила 20 часов общественных работМенеджер одного из торговых центров в Иркутске получила 20 часов общественных работФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Когда нарушители правил дорожного движения не оплачивают штрафы в ГАИ, они даже не представляют, к каким последствиям это может привести. Так, например, менеджер одного из крупных торговых центров Иркутска получила 20 часов общественных работ из-за того, что вовремя не расплатилась за совершенное нарушение. Ранее женщину остановили сотрудники ГИБДД и заподозрили, что она находится за рулем в нетрезвом виде. Менеджер отказалась от медицинского освидетельствования и сотрудники правопорядка составили на нее административный протокол.

- Женщина лишилась права управления автомобилем на полтора года и должна была выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.

Однако менеджер так и не выплатила штраф в срок. В связи с этим сотрудники службы судебных приставов обратились в суд, который принял решение назначить женщине наказание в виде общественных работ. Вот к чему приводит уклонение от оплаты штрафов в ГАИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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