2019-06-18T12:24:58+03:00
Дом. Семья

"Утро начинается не с кофе": как в центре Иркутска ловили пони

Сотрудники иркутской зоогалереи временно приютили жеребенка
Любовь АРБАТСКАЯ
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Фото: группа иркутской зоогалереи в соцсетях.Фото: группа иркутской зоогалереи в соцсетях.
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- Смотрите, смотрите, пони бежит! - удивились жители Иркутска ранним утром 18 июня, увидев испуганное животное в оживленном центре города.

Тут же сообщили в МЧС и сотрудникам зоогалереи. Мало ли что может случиться - вдруг белый красавец метнется под машину?

- Утро началось не с кофе, а с отлова этого пони, - рассказывает координатор иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина. - Носились за ним по центру города, в итоге поймали на улице Желябова и на грузовике отвезли к нам. Конечно же, сообщили в полицию, вызвали ветеринара, заботливо накормили и напоили жеребенка... На все про все потратили три тысячи рублей.

Хозяин сбежавшего пони быстро нашелся, но деньги возмещать отказался, да и вообще попытался откреститься от животного.

"До слез обидно...коняша ведь такой красивый", - пишут иркутяне в соцсетях.

Пока белоснежный жеребенок находится в зоогалерее. Людмила Ивушкина говорит, что как только ветеринары считают чип с данными о его хозяине, коня все же вернут владельцу.

Белого пони ловили в центре Иркутска. Фото: группа иркутской зоогалереи в соцсетях.

Белого пони ловили в центре Иркутска. Фото: группа иркутской зоогалереи в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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