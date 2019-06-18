2019-06-18T12:42:32+03:00
Общество

Ливни и грозы накроют северные районы Иркутской области в ближайшее время

Также ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Ливни и грозы накроют северные районы Иркутской области в ближайшее времяЛивни и грозы накроют северные районы Иркутской области в ближайшее времяФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

МЧС предупреждает: во второй половине дня 18-го июня и в течение всего дня 19-го июня в северных и верхнеленских районах Иркутской области ожидается ухудшение погоды. На север региона обрушатся сильные ливни, грозы, град и сильный ветер.

- В некоторых районах порывы ветра будет достигать 20 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сотрудники службы спасения советуют жителям северных районов не выходить из дома без необходимости, убрать все вещи с балконов, плотно закрывать двери и окна и не подходить к ним в случае грозы. Если вам все же пришлось выйти из помещения на улицу, то не проходите мимо деревьев, рекламных щитов и других плохо укрепленных конструкций. Если вы поедете куда-то на автомобиле, то не оставляйте его вблизи зданий, чтобы избежать падения на него шифера с крыши. Также сотрудники МЧС предупреждают, что из-за сильного ветра в северных и верхнеленских районах с 18-го по 19-е июня возможны временные перебои с электроэнергией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Руслан Болотов: Мероприятия по ликвидации цеха ртутного электролиза «Усольехимпрома» необходимо включить в нацпроект «Экология»
Иркутская нефтяная компания: Миллион для будущих чемпионов
"Утро начинается не с кофе": как в центре Иркутска ловили пони
Менеджер одного из торговых центров в Иркутске получила 20 часов общественных работ
Проезд по улице Карла Либкнехта в Иркутске будет закрыт до 1-го июля
Оштрафовали благодаря соцсетям: водитель автобуса №90 едва не сбил женщину и двух детей на переходе в Иркутске
За два дня лжебанкиры обманули четверых братчан почти на 250 тысяч рублей
Сергей Левченко обратился за поддержкой в федеральный центр
Прыгаем через костер и ищем цветок папоротника: жителей Иркутска приглашают на Купальскую ночь
В Иркутской области полицейские задержали банду наркоторговцев
Автомобиль для солидных людей: мужчина купил несуществующий джип у продавца из Ангарска
ДТП в Усолье-Сибирском: полиция ищет свидетелей и виновников
В Иркутске задержали трех угонщиков, которые промышляли воровством из автомобилей
В онкологическом диспансере определили лучших докторов
Торгово-промышленная палата Восточной Сибири проводит Первый областной интеллектуальный турнир «Труд – Знания – Безопасность»
Унесло течением: 17-летний подросток утонул на реке Белая в Черемховском районе
21 ДТП произошло за неделю в Ангарске
Анатолий Ильин: Усть-Кутская больница ждет молодых, талантливых врачей
В Иркутске стартовал проект «Лето в городе»
Иркутская область принимает все возможные меры для строительства дороги на Ольхоне