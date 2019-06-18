Ливни и грозы накроют северные районы Иркутской области в ближайшее время

СЕГОДНЯ 12:38 2019-06-18T12:42:32+03:00

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МЧС предупреждает: во второй половине дня 18-го июня и в течение всего дня 19-го июня в северных и верхнеленских районах Иркутской области ожидается ухудшение погоды. На север региона обрушатся сильные ливни, грозы, град и сильный ветер.

- В некоторых районах порывы ветра будет достигать 20 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сотрудники службы спасения советуют жителям северных районов не выходить из дома без необходимости, убрать все вещи с балконов, плотно закрывать двери и окна и не подходить к ним в случае грозы. Если вам все же пришлось выйти из помещения на улицу, то не проходите мимо деревьев, рекламных щитов и других плохо укрепленных конструкций. Если вы поедете куда-то на автомобиле, то не оставляйте его вблизи зданий, чтобы избежать падения на него шифера с крыши. Также сотрудники МЧС предупреждают, что из-за сильного ветра в северных и верхнеленских районах с 18-го по 19-е июня возможны временные перебои с электроэнергией.

ИСТОЧНИК KP.RU