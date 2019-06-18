Руслан Болотов: Мероприятия по ликвидации цеха ртутного электролиза «Усольехимпрома» необходимо включить в нацпроект «Экология»

СЕГОДНЯ 13:38 2019-06-18T13:38:18+03:00

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В рамках выездного совещания с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой по вопросу неблагоприятной экологической ситуации на территории промплощадки «Усольехипрома» первый заместитель губернатора – председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов

напомнил, что в феврале этого года в связи с угрозой возникновения на территории «Усольехимпрома» аварийной ситуации указом губернатора Сергея Левченко был введен режим функционирования повышенной готовности. Тогда же были проведены работы по утилизации 1082 баллонов с ртутью. Кроме того, правительство региона обязало конкурсного управляющего предприятия-банкрота ликвидировать емкости с ядовитым металлом. 25 мая были завершены работы по демеркуризации складского помещения № 15. С 15 марта территория «Усольехимпрома» круглосуточно патрулируется.

- На сегодняшний день нам удалось исключить доступ людей на промплощадку, прекратить хищение зараженного металла и кирпича. Распространение опасных веществ остановлено. Вторая задача - определить, какие именно вещества находятся в 22 цистернах. В случае, если они опасны, необходимо провести работы по их утилизации. Ключевая задача касается цеха ртутного электролиза. Это прохождение экспертизы, получение положительного заключения, включение мероприятия по ликвидации цеха ртутного электролиза в нацпроект «Экология»,- подчеркнул Руслан Болотов.

ИСТОЧНИК KP.RU