ТЮЗ Иркутска закроет театральный сезон премьерой по пьесе Максима Горького

СЕГОДНЯ 03:32 2019-06-19T03:48:05+03:00

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Ярким событием на закате очередного театрального сезона обещает стать спектакль по пьесе Максима Горького «Последние». Премьера состоится в Театре юного зрителя им. А. Вампилова 28 июня. Режиссер - уже известный иркутянам своими трудами Дмитрий Акимов.

Тюзовцы расскажут о том, что нет ничего страшнее семьи, которая перестает быть тылом и опорой, и нет ничего печальней, когда дети лишены любви. Главные персонажи истории — семья Коломийцевых, чуждые друг другу, полные недоверия.

- Режиссер задается вопросом, в чем причины непростых отношений в этой семье, в чем истоки жестокости главного героя Ивана, что сформировало в нем цинизм, самодурство, изворотливость, крайнее проявление злобы, ненависти, нетерпимости, - отмечается в аннотации спектакля.

Спектаклем «Последние» ТЮЗ закроет свой 91-ый театральный сезон, но перед этим 26-го числа актеры порадуют земляков еще одной премьерой - «Предчувствие» по пьесе всемирно известного драматурга Славомира Мрожека "Вдовы". Над спектаклем трудятся режиссер Антон Ромм из Санкт-Петербурга, танцы ставит Юлия Федорова. Как отмечают в театре, это будет «почти эстрадная трагедия».

ИСТОЧНИК KP.RU