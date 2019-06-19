2019-06-19T03:48:05+03:00
Общество

ТЮЗ Иркутска закроет театральный сезон премьерой по пьесе Максима Горького

Билеты пока еще не раскупили
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
ТЮЗ Иркутска закроет театральный сезон премьерой по пьесе Максима ГорькогоТЮЗ Иркутска закроет театральный сезон премьерой по пьесе Максима ГорькогоФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Ярким событием на закате очередного театрального сезона обещает стать спектакль по пьесе Максима Горького «Последние». Премьера состоится в Театре юного зрителя им. А. Вампилова 28 июня. Режиссер - уже известный иркутянам своими трудами Дмитрий Акимов.

Тюзовцы расскажут о том, что нет ничего страшнее семьи, которая перестает быть тылом и опорой, и нет ничего печальней, когда дети лишены любви. Главные персонажи истории — семья Коломийцевых, чуждые друг другу, полные недоверия.

- Режиссер задается вопросом, в чем причины непростых отношений в этой семье, в чем истоки жестокости главного героя Ивана, что сформировало в нем цинизм, самодурство, изворотливость, крайнее проявление злобы, ненависти, нетерпимости, - отмечается в аннотации спектакля.

Спектаклем «Последние» ТЮЗ закроет свой 91-ый театральный сезон, но перед этим 26-го числа актеры порадуют земляков еще одной премьерой - «Предчувствие» по пьесе всемирно известного драматурга Славомира Мрожека "Вдовы". Над спектаклем трудятся режиссер Антон Ромм из Санкт-Петербурга, танцы ставит Юлия Федорова. Как отмечают в театре, это будет «почти эстрадная трагедия».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бизнесмена из Иркутской области заставили выплатить более 4 миллионов долга
Территорию особого социально-экономического развития в Байкальске могут создать уже в этом году
Захотел накачаться по-быстрому: полицейские арестовали жителя Черемхово, который приобрел анаболические стероиды
Купаться негде: Роспотребнадзор Иркутской области сообщает о загрязнениях на заливе Якоби и Еловом пруду
«Угнал» велосипед: полицейские вернули 9-летней девочке ее «байк» в Иркутской области
Семь медалей завоевали иркутские дзюдоисты на соревнованиях в Красноярске
Братчанка хотела купить мебель в детскую, но нарвалась на аферистов
Новая школа откроется в иркутском микрорайоне Лесной
Иркутские археологи нашли древнее захоронение людей в Слюдянке
Руслан Болотов: Мероприятия по ликвидации цеха ртутного электролиза «Усольехимпрома» необходимо включить в нацпроект «Экология»