2019-06-18T15:39:41+03:00
Общество

Новая школа откроется в иркутском микрорайоне Лесной

Строительство идет полным ходом, также работы ведутся еще в трех школах и гимназии
Любовь АРБАТСКАЯ
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Мэр города Дмитрий Бердников проверил, как идет строительство и капремонт школ. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.Мэр города Дмитрий Бердников проверил, как идет строительство и капремонт школ. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.
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Лето пролетит незаметно, и школьники вновь сядут за парты. Жителям микрорайона Лесной в Иркутске повезет особенно - к 1 сентября там планируют открыть новую школу.

Как сообщает ИА "Сибирские новости", строительство трехэтажного здания, рассчитанного на 616 мест, походит к концу. Кроме обычных кабинетов, там будет бассейн с двумя чашами, актовый и спортивный залы, помещение для хореографии, возле здания - площадки для баскетбола и волейбола, футбольное поле с беговыми дорожками. Школа будет удобна и для инвалидов. Каждый этаж окрасят в разные цвета - в зависимости от психологии школьников разного возраста.

Кроме того, достраивают дополнительный трехэтажный учебный блок 25-й гимназии в Октябрьском районе Иркутска. Там будет 20 кабинетов, актовый и спортзалы, библиотека, столовая, медкабинет - словом, все, что должно быть в образовательном учреждении.

Также в Ленинском округе завершается строительство двухэтажного здания для школы № 29, где расположится спортзал модульного типа. Там будет проводиться не только уроки, но и соревнования и занятия секций. Заканчивается капремонт в школах №№ 8 и 9 в Правобережном округе.

Планируется, что все работы завершат к 1 сентября, и ученики придут заниматься в новые или же отремонтированные здания школ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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