СЕГОДНЯ 16:36 2019-06-18T16:36:37+03:00

Братчанка хотела купить мебель в детскую, но нарвалась на аферистов Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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"Так хотелось красиво обставить новенькой мебелью комнату для своего малыша", - вздыхает 34-летняя братчанка. На днях она нашла в интернете специальный сайт, выбрала хорошенькую кроватку и стеллаж для детской, созвонилась с продавцами и - была не была - отправила им 24,5 тысячи рублей на банковский счет.

Ждала-ждала мебель, но все сроки доставки истекли, а ни кровати, ни стеллажа молодая мать так не увидела. Позвонила продавцам, но услышала только "абонент недоступен". Пришлось идти в полицию.

- По обращению назначена проверка, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

А другой житель Братска сам решил продать мебель через интернет. На объявление тут же откликнулся потенциальный покупатель.

- Здравствуйте! Я представитель магазина по скупке мебели, мы готовы купить товар при небольшом снижении цены, - уверенно вел переговоры аферист.

Слово за слово, и сделка одобрена. Оставалось только получить деньги от покупателя.

- Назовите, пожалуйста, данные своей банковской карты, чтобы я перевел нужную сумму, - попросил аферист. Конечно, он ничего не перечислял братчанину, а снял с его счета 40 тысяч рублей.

Полицейские вновь напоминают, что при покупках и продажах в интернете нужно быть осторожнее.

ИСТОЧНИК KP.RU