2019-06-18T16:36:37+03:00
Общество

Братчанка хотела купить мебель в детскую, но нарвалась на аферистов

Молодая мать перевела деньги за покупку в интернете
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Братчанка хотела купить мебель в детскую, но нарвалась на аферистовБратчанка хотела купить мебель в детскую, но нарвалась на аферистовФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

"Так хотелось красиво обставить новенькой мебелью комнату для своего малыша", - вздыхает 34-летняя братчанка. На днях она нашла в интернете специальный сайт, выбрала хорошенькую кроватку и стеллаж для детской, созвонилась с продавцами и - была не была - отправила им 24,5 тысячи рублей на банковский счет.

Ждала-ждала мебель, но все сроки доставки истекли, а ни кровати, ни стеллажа молодая мать так не увидела. Позвонила продавцам, но услышала только "абонент недоступен". Пришлось идти в полицию.

- По обращению назначена проверка, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

А другой житель Братска сам решил продать мебель через интернет. На объявление тут же откликнулся потенциальный покупатель.

- Здравствуйте! Я представитель магазина по скупке мебели, мы готовы купить товар при небольшом снижении цены, - уверенно вел переговоры аферист.

Слово за слово, и сделка одобрена. Оставалось только получить деньги от покупателя.

- Назовите, пожалуйста, данные своей банковской карты, чтобы я перевел нужную сумму, - попросил аферист. Конечно, он ничего не перечислял братчанину, а снял с его счета 40 тысяч рублей.

Полицейские вновь напоминают, что при покупках и продажах в интернете нужно быть осторожнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новая школа откроется в иркутском микрорайоне Лесной
Иркутские археологи нашли древнее захоронение людей в Слюдянке
Руслан Болотов: Мероприятия по ликвидации цеха ртутного электролиза «Усольехимпрома» необходимо включить в нацпроект «Экология»
Иркутская нефтяная компания: Миллион для будущих чемпионов
Ливни и грозы накроют северные районы Иркутской области в ближайшее время
"Утро начинается не с кофе": как в центре Иркутска ловили пони
Менеджер одного из торговых центров в Иркутске получила 20 часов общественных работ
Проезд по улице Карла Либкнехта в Иркутске будет закрыт до 1-го июля
Оштрафовали благодаря соцсетям: водитель автобуса №90 едва не сбил женщину и двух детей на переходе в Иркутске
За два дня лжебанкиры обманули четверых братчан почти на 250 тысяч рублей
Сергей Левченко обратился за поддержкой в федеральный центр
Прыгаем через костер и ищем цветок папоротника: жителей Иркутска приглашают на Купальскую ночь
В Иркутской области полицейские задержали банду наркоторговцев
Автомобиль для солидных людей: мужчина купил несуществующий джип у продавца из Ангарска
ДТП в Усолье-Сибирском: полиция ищет свидетелей и виновников
В Иркутске задержали трех угонщиков, которые промышляли воровством из автомобилей
В онкологическом диспансере определили лучших докторов
Торгово-промышленная палата Восточной Сибири проводит Первый областной интеллектуальный турнир «Труд – Знания – Безопасность»
Унесло течением: 17-летний подросток утонул на реке Белая в Черемховском районе
21 ДТП произошло за неделю в Ангарске
Анатолий Ильин: Усть-Кутская больница ждет молодых, талантливых врачей
В Иркутске стартовал проект «Лето в городе»
Иркутская область принимает все возможные меры для строительства дороги на Ольхоне