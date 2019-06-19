Семь медалей завоевали иркутские дзюдоисты на соревнованиях в Красноярске

СЕГОДНЯ 04:15 2019-06-19T04:15:37+03:00

Турниры были всероссийским и международным

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В Красноярске накануне завершились всероссийские и международные соревнования по дзюдо. Среди российских спортсменов одними из лучших оказались дзюдоисты Приангарья.

- Среди россиян наши спортсмены Иван Кедун и Давид Габаидзе завоевали бронзовые медали, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Обладательницами серебряных медалей стали Варвара Чарохчан и Ксения Переломова.

Стоит отметить, что на международных выступлениях сибиряки выступили еще лучше. В борьбе с зарубежными спортсменами Давид Габаидзе занял первое место в весе до 81 кг. Серебро у Ивана Кедуна, бронза у Ксении Переломовой.

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ИСТОЧНИК KP.RU