2019-06-19T04:15:37+03:00
Спорт

Семь медалей завоевали иркутские дзюдоисты на соревнованиях в Красноярске

Турниры были всероссийским и международным
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Давид Габаидзе на первом месте пьедестала. Фото: Министерство спорта Иркутской областиДавид Габаидзе на первом месте пьедестала. Фото: Министерство спорта Иркутской области
Изменить размер текста:

В Красноярске накануне завершились всероссийские и международные соревнования по дзюдо. Среди российских спортсменов одними из лучших оказались дзюдоисты Приангарья.

- Среди россиян наши спортсмены Иван Кедун и Давид Габаидзе завоевали бронзовые медали, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Обладательницами серебряных медалей стали Варвара Чарохчан и Ксения Переломова.

Стоит отметить, что на международных выступлениях сибиряки выступили еще лучше. В борьбе с зарубежными спортсменами Давид Габаидзе занял первое место в весе до 81 кг. Серебро у Ивана Кедуна, бронза у Ксении Переломовой.

Читайте также:

Йога в Иркутске 2019: на бесплатные занятия можно ходить все лето, йога-марафон на острове Юность

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бизнесмена из Иркутской области заставили выплатить более 4 миллионов долга
Территорию особого социально-экономического развития в Байкальске могут создать уже в этом году
Захотел накачаться по-быстрому: полицейские арестовали жителя Черемхово, который приобрел анаболические стероиды
Купаться негде: Роспотребнадзор Иркутской области сообщает о загрязнениях на заливе Якоби и Еловом пруду
«Угнал» велосипед: полицейские вернули 9-летней девочке ее «байк» в Иркутской области
ТЮЗ Иркутска закроет театральный сезон премьерой по пьесе Максима Горького
Братчанка хотела купить мебель в детскую, но нарвалась на аферистов
Новая школа откроется в иркутском микрорайоне Лесной
Иркутские археологи нашли древнее захоронение людей в Слюдянке
Руслан Болотов: Мероприятия по ликвидации цеха ртутного электролиза «Усольехимпрома» необходимо включить в нацпроект «Экология»