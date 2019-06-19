Семь медалей завоевали иркутские дзюдоисты на соревнованиях в Красноярске
В Красноярске накануне завершились всероссийские и международные соревнования по дзюдо. Среди российских спортсменов одними из лучших оказались дзюдоисты Приангарья.
- Среди россиян наши спортсмены Иван Кедун и Давид Габаидзе завоевали бронзовые медали, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Обладательницами серебряных медалей стали Варвара Чарохчан и Ксения Переломова.
Стоит отметить, что на международных выступлениях сибиряки выступили еще лучше. В борьбе с зарубежными спортсменами Давид Габаидзе занял первое место в весе до 81 кг. Серебро у Ивана Кедуна, бронза у Ксении Переломовой.
Читайте также:
Йога в Иркутске 2019: на бесплатные занятия можно ходить все лето, йога-марафон на острове Юность
ИСТОЧНИК KP.RU