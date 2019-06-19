2019-06-19T04:30:14+03:00
Общество

«Угнал» велосипед: полицейские вернули 9-летней девочке ее «байк» в Иркутской области

По факту кражи двухколесного заведено уголовное дело
Мария КНЯЗЕВА
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«Угнал» велосипед: полицейские вернули 9-летней девочке ее «байк» в Иркутской области«Угнал» велосипед: полицейские вернули 9-летней девочке ее «байк» в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Покупать велосипеды «с рук» летом — дело неблагодарное. Именно в это время увеличиваются кражи такого двухколесного спортинвентаря. И не угадаешь, чиста ли история именно этого транспортного средства. Так, накануне жители Усолья-Сибирского купили с рук у 32-летнего мужчины велосипед и остались без него. Дело в том, что он оказался краденным.

- Он принадлежит 9-летней девочке, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Иркутской области. - Школьница оставила его и магазина на несколько минут, вышла, велосипеда уже нет.

Пока нашли подозреваемого, «байк» он уже успел продать, а деньги потратить. Однако, велосипед школьнице все же вернули, а по факту случившегося полицейские завели уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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