«Угнал» велосипед: полицейские вернули 9-летней девочке ее «байк» в Иркутской области

СЕГОДНЯ 04:30 2019-06-19T04:30:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Покупать велосипеды «с рук» летом — дело неблагодарное. Именно в это время увеличиваются кражи такого двухколесного спортинвентаря. И не угадаешь, чиста ли история именно этого транспортного средства. Так, накануне жители Усолья-Сибирского купили с рук у 32-летнего мужчины велосипед и остались без него. Дело в том, что он оказался краденным.

- Он принадлежит 9-летней девочке, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Иркутской области. - Школьница оставила его и магазина на несколько минут, вышла, велосипеда уже нет.

Пока нашли подозреваемого, «байк» он уже успел продать, а деньги потратить. Однако, велосипед школьнице все же вернули, а по факту случившегося полицейские завели уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU