2019-06-19T05:01:20+03:00
Общество

Купаться негде: Роспотребнадзор Иркутской области сообщает о загрязнениях на заливе Якоби и Еловом пруду

В реку Иркут тоже лучше не входить
Мария КНЯЗЕВА
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Купаться негде: Роспотребнадзор Иркутской области сообщает о загрязнениях на заливе Якоби и Еловом прудуКупаться негде: Роспотребнадзор Иркутской области сообщает о загрязнениях на заливе Якоби и Еловом прудуФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Загорать, нельзя купаться: такой вердикт вынесли сотрудники Управления Роспотребнадзора по Иркутской области проверив качество воды в заливе Якоби в Иркутске и в Еловом пруду города Ангарска.

- Лабораторный контроль в этих водоемах показал, что вода не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области. - Загрязнение воды вышеперечисленных водоемов оценивается как опасное и создает угрозу развития инфекционных заболеваний у населения.

Наверняка, в скором времени там появятся таблички «купание запрещено», такие же как у реки Иркут в районе сел Баклаши и Введенщина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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