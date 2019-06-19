СЕГОДНЯ 05:01 2019-06-19T05:01:20+03:00

Купаться негде: Роспотребнадзор Иркутской области сообщает о загрязнениях на заливе Якоби и Еловом пруду Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В реку Иркут тоже лучше не входить

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Загорать, нельзя купаться: такой вердикт вынесли сотрудники Управления Роспотребнадзора по Иркутской области проверив качество воды в заливе Якоби в Иркутске и в Еловом пруду города Ангарска.

- Лабораторный контроль в этих водоемах показал, что вода не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области. - Загрязнение воды вышеперечисленных водоемов оценивается как опасное и создает угрозу развития инфекционных заболеваний у населения.

Наверняка, в скором времени там появятся таблички «купание запрещено», такие же как у реки Иркут в районе сел Баклаши и Введенщина.

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ИСТОЧНИК KP.RU