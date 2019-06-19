Территорию особого социально-экономического развития в Байкальске могут создать уже в этом году

СЕГОДНЯ 06:23 2019-06-19T06:23:51+03:00

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Рабочая встреча Министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина и губернатора Иркутской области Сергея Левченко прошла в Москве. В ее рамках обсуждалась реализация регионального плана мероприятий нацпроекта «Экология».

Глава Приангарья сообщил, что в процессе переговоров с заместителем председателя Внешэкономбанка (ВЭБ) Ириной Макеевой была достигнута договоренность о формирование совместного предложения федеральным властям по созданию в Байкальске территории особого социально-экономического развития.

Также на встрече с главой Минприроды Сергей Левченко рассказал, что в рамках нацпроекта на выполнение мероприятий по сохранению лесов региону до 2021 года выделено свыше 682 млн рублей. В 2019 году лесовосстановление запланировано на площади свыше 132 тыс. гектаров, в том числе искусственное – на площади 12,6 тыс. га. Кроме того, планируется приобрести лесопожарную технику почти на 147, 8 млн рублей.

Губернатор сообщил, что в 2018 году в Иркутской области количество незаконных рубок снизилось на 48%. Такой результат объясняется введением системы маркировки заготавливаемой древесины.

– Маркировка заготавливаемой древесины также позволила значительно снизить ее экспорт в необработанном виде, прежде всего в Китай. В прошлом году снижение составило 21%, – сказал Сергей Левченко.

Глава Минприроды России рекомендовал усилить надзорную деятельность в лесах региона, подойти к решению проблемы территории комплексно, совместно с правоохранительными и другими контролирующими органами.

Стороны также обсудили мероприятия нацпроекта по сохранению Байкала. Речь шла о реконструкции очистных сооружений правого берега и берегоукреплении в Листвянке.

ИСТОЧНИК KP.RU