2019-06-19T06:35:38+03:00
Происшествия

Бизнесмена из Иркутской области заставили выплатить более 4 миллионов долга

Он долгое время не платил налоги
Анатолий ИЛЬЯЩЕНКО
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Бизнесмена из Иркутской области заставили выплатить более 4 миллионов долгаБизнесмена из Иркутской области заставили выплатить более 4 миллионов долгаФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Предприниматель, занимающийся продажей мебели, долгое время не оплачивал налоги , из-за чего судебным приставам пришлось применить к нему меры. За такой большой срок скопилась немалая сумма. На июнь она составила 4,6 миллиона рублей.

- Также было установлено имущество должника - сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области. - Это склад и 2 грузовика, которые тут же описали приставы. Помимо этого, они взыскали средства с расчетных счетов должника.

Все эти меры успешно сработали. Бизнесмен тут же полностью оплатил свою задолженность, после чего ему вернули его имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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