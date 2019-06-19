СЕГОДНЯ 06:35 2019-06-19T06:35:38+03:00

Бизнесмена из Иркутской области заставили выплатить более 4 миллионов долга Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Он долгое время не платил налоги

Изменить размер текста: A A

Предприниматель, занимающийся продажей мебели, долгое время не оплачивал налоги , из-за чего судебным приставам пришлось применить к нему меры. За такой большой срок скопилась немалая сумма. На июнь она составила 4,6 миллиона рублей.

- Также было установлено имущество должника - сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области. - Это склад и 2 грузовика, которые тут же описали приставы. Помимо этого, они взыскали средства с расчетных счетов должника.

Все эти меры успешно сработали. Бизнесмен тут же полностью оплатил свою задолженность, после чего ему вернули его имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU