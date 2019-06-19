Гороскоп на сегодня, 19 июня, от бурятских лам: хорошо открывать вклад в банке

СЕГОДНЯ 08:19 2019-06-19T08:26:06+03:00

Гороскоп на сегодня, 19 июня, от бурятских лам: Сегодня хорошо открывать вклад в банке, строит дом и делать покупки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А вот поход в парикмахерскую, согласно гороскопу на сегодня, 19 июня, составленному в Иволгинском дацане, лучше отложить

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Что обещает нам гороскоп на сегодня, 19 июня? Составленный бурятскими ламами Традиционной буддистской Сангхи России, Зурхай на основе древних манускриптов дает прогноз на этот день. Итак, сегодня 17-ый лунный день с элементом Ветер. День Меркурия.

Этот день благоприятен для

Тех, кто родился в Годы мыши, коровы, дракона, собаки и свиньи.

Нашли в списке свой год рождения? Тогда действуйте. Вас ждут новые свершения, и все сегодня будет вам в помощь.

Это день неблагоприятен для

Тех, кто родился в Годы змеи и лошади.

Гороскоп на сегодня, 18 июня, от бурятских лам (Зурхай)

Этот день стоит потратить на то, чтобы делать добрые дела, устраивать праздник, регистрировать брак и играть свадьбу. Будьте счастливы!

Но не стоит забывать также и об обычной работе. Это будет явно на пользу. А в платьях, которые мастера кроили или шили для вас 18 июня, вы будете ослепительны! Сегодня также на пользу заниматься своими финансами. Гороскоп рекомендует в этот день строить дом и открывать вклад в банке. Только определитесь, в какой валюте и на какой срок ( а возможно, вы приобретете растущий палладий по ОМС или ценные бумаги) - решите сами. Если в этот день вы планируете учиться, проходить какие-то курсы, тренинги или семинары - все пройдет более чем успешно, запомнится и в последующем пригодится.

На радость тем, кто планирует пройтись по магазинам, гороскоп на сегодня, 18 июня, это вполне одобряет. Как-никак Меркурий имеет к торговле прямое отношение.

А от чего же тогда следует отказаться?

Повременить стоит с приглашением в дом невестки. Не стоит сегодня также и приглашать сватов. Отправляться в дорогу – к плохим вестям.

Не повезет сегодня и с походом к парикмахеру. Зурхай не советует. Стрижка волос – к ухудшению облика и самочувствия.

ИСТОЧНИК KP.RU