2019-06-19T08:27:01+03:00
Происшествия

В Улан-Удэ девушка обворовывала людей, снимая деньги с их счетов через мобильное приложение

Она просила у жертв телефоны, чтобы кому-то позвонить, но вместо этого грабила их
Анатолий ИЛЬЯЩЕНКО
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В Улан-Удэ девушка обворовывала людей, снимая деньги с их счетов через мобильное приложениеВ Улан-Удэ девушка обворовывала людей, снимая деньги с их счетов через мобильное приложениеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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19-летнюю девушку из Улан-Удэ признали виновной в краже. Она неоднократно пользовалась доверием ничего не подозревающих людей и списывала деньги с их счетов с помощью мобильных приложений различных банков. Стоит сказать, что случай был не единственный. Полиция установила как минимум 3 случая подобных махинаций.

- Первое преступление произошло в январе 2019 года - сообщает пресс-служба Советского районного суда города Улан-Удэ. - Девушка нашла в Интернете объявление о поиске жилья и решила обмануть квартиросъемщицу. Она встретилась с жертвой в кафе и попросила телефон, якобы для звонка сестре - хозяйке квартиры. После чего отлучилась в туалет, перевела деньги на свой счет через приложение и ушла, сказав, что отправилась за ключами.

Помимо этого, была установлена вина еще в двух кражах в феврале и марте 2019 года. Попросив телефон у доверчивых продавцов рынка, она перевела деньги на свой счет, а так же на счет своего знакомого, после чего сняла деньги с его карты и потратила их. Обнаружив пропажу, продавцы обратились в полицию.

За эти преступления улан-удэнке назначили 2 года колонии общего режима, а потерпевшим возместили убытки. Девушку взяли под стражу в зале суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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