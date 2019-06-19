2019-06-19T09:11:59+03:00
Происшествия

Отомстила бывшему начальнику: братчанка уничтожила информацию с сервера фирмы, в которой работала

За это ей грозит штраф, либо лишение свободы
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Комментарии: comments1
Отомстила бывшему начальнику: братчанка уничтожила информацию с сервера фирмы, в которой работалаОтомстила бывшему начальнику: братчанка уничтожила информацию с сервера фирмы, в которой работалаФото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

Электронная переписка одной из фирм Братска была полностью удалена в марте этого года. Потеряв важную информацию, руководство сообщило в полицию, и оперативникам по горячим следам удалось выяснить, что к киберпреступлению причастна бывшая сотрудница, которая знала логин и пароль от входа в систему.

Позже следователи доказали, что 34-летняя женщина удалила важные сведения фирмы, чтобы отомстить бывшему начальнику, с которым у нее не сложились отношения. Теперь найти новую работу братчанке будет сложнее. Ведь она может заработать себе судимость. Расследование уголовного дела по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации, повлекший её уничтожение», уже подходит к концу.

- Ей грозит наказание в виде штрафа, исправительных работ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Либо она отправится за решетку на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Абитуриент-2019: Какую профессию надо освоить сегодня, чтобы быть востребованным специалистом в будущем
Депутаты ЗС продолжат настаивать на увеличении финансирования здравоохранения Иркутской области
В Иркутске полицейские пресекли деятельность наркопритона
В Улан-Удэ девушка обворовывала людей, снимая деньги с их счетов через мобильное приложение
Гороскоп на сегодня, 19 июня, от бурятских лам: хорошо открывать вклад в банке
Бизнесмена из Иркутской области заставили выплатить более 4 миллионов долга
Территорию особого социально-экономического развития в Байкальске могут создать уже в этом году
Захотел накачаться по-быстрому: полицейские арестовали жителя Черемхово, который приобрел анаболические стероиды
Купаться негде: Роспотребнадзор Иркутской области сообщает о загрязнениях на заливе Якоби и Еловом пруду
«Угнал» велосипед: полицейские вернули 9-летней девочке ее «байк» в Иркутской области
Семь медалей завоевали иркутские дзюдоисты на соревнованиях в Красноярске
ТЮЗ Иркутска закроет театральный сезон премьерой по пьесе Максима Горького
Братчанка хотела купить мебель в детскую, но нарвалась на аферистов
Новая школа откроется в иркутском микрорайоне Лесной
Иркутские археологи нашли древнее захоронение людей в Слюдянке
Руслан Болотов: Мероприятия по ликвидации цеха ртутного электролиза «Усольехимпрома» необходимо включить в нацпроект «Экология»