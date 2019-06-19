Отомстила бывшему начальнику: братчанка уничтожила информацию с сервера фирмы, в которой работала
Электронная переписка одной из фирм Братска была полностью удалена в марте этого года. Потеряв важную информацию, руководство сообщило в полицию, и оперативникам по горячим следам удалось выяснить, что к киберпреступлению причастна бывшая сотрудница, которая знала логин и пароль от входа в систему.
Позже следователи доказали, что 34-летняя женщина удалила важные сведения фирмы, чтобы отомстить бывшему начальнику, с которым у нее не сложились отношения. Теперь найти новую работу братчанке будет сложнее. Ведь она может заработать себе судимость. Расследование уголовного дела по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации, повлекший её уничтожение», уже подходит к концу.
- Ей грозит наказание в виде штрафа, исправительных работ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Либо она отправится за решетку на срок до 2 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU