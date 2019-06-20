2019-06-20T03:26:34+03:00
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Японская монохромная живопись в Иркутске: 63 свитка в экспозиции новой выставки

Откроется она сегодня, 20 июня
Мария КНЯЗЕВА
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Фрагмент картины Ирины Левашевой. Фото: предоставлено Иркутским художественным музеемФрагмент картины Ирины Левашевой. Фото: предоставлено Иркутским художественным музеем
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Выставка «Сны о Байкале. Впечатления» откроется сегодня, 20 июня, в Усадьбе Сукачева. В экспозиции — 63 свитка в технике японской монохромной живописи московской художницы Ирины Левашевой.

- Японская монохромная живопись тушью суйбокуга — это целое искусство штрихов и линий, передающее характер и эмоциональное состояние художника, - отмечают в Иркутском художественной музее. - Такая живопись требует большого мастерства, поскольку исправления в процессе создания картины невозможны, ведь тушь моментально впитывается в материал, которым служит рисовая бумага ручного производства или шелк.

Ирина — профессиональный реставратор. Увлеклась написанием картин тушью она 15 лет назад. За это время достигла не малых успехов. Сейчас она — сертифицированный преподаватель живописи суйбокуга в центре японских искусств «Икэнобо».

Ее работы есть в музеях России, в частных коллекциях в Японии, Англии, Швейцарии, Египте и других странах. В Иркутской области это будет первая выставка Левашевой. Открытие 20 июня в 16.00. Сегодня вход свободный, а посмотреть монохромные свитки можно до 7 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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