2019-06-19T10:25:06+03:00
Происшествия

В Иркутске полицейские пресекли деятельность наркопритона

За это им грозит 4 года лишения свободы
Ирина ШУЛЬГИНА
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В Иркутске полицейские пресекли деятельность наркопритонаВ Иркутске полицейские пресекли деятельность наркопритонаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Полицейские накрыли наркопритон в квартире жилого дома в Иркутске. Пришлось развернуть целую спецоперацию, в которой участвовали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Иркутской области, совместно с коллегами из Межмуниципального отдела МВД России «Иркутское» при силовой поддержке спецназа «Гром».

- Оперативники установили , что 35-летний иркутянин предоставлял свою квартиру наркоманам за деньги и еду, -сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. –Так же установлено что он нигде не работает и привлекался к уголовным делам.

Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли различные приборы для изготовления веществ. Организатору притона грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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