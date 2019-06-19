2019-06-19T12:33:25+03:00
Происшествия

За сутки мошенники обманули семь жителей Иркутска на полмиллиона рублей

Сибиряки сами называют аферистам данные своих банковских карт
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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За сутки мошенники обманули семь жителей Иркутска на полмиллиона рублейЗа сутки мошенники обманули семь жителей Иркутска на полмиллиона рублейФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Сразу семь доверчивых жителей Иркутска попались на уловки мошенников за одни сутки, отдав при этом почти полмиллиона рублей. Больше всего на счет аферистов перевел 48-летний иркутянин. Мужчине позвонил неизвестный и представившись менеджером банка, сообщил что с его банковской карты пытаются снять деньги. А чтобы сохранить сбережения, его попросили назвать номер, данные карты и код, поступивший на телефон. Сибиряк выполнил все указания, и через несколько минут с его счета списали 166 тысяч рублей.

- Таким же образом мошенники обманули жительницу поселка Зеленый Берег Иркутского района, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Ей аферисты прислали сообщение о блокировки карты. Перезвонив по указанному номеру, девушка назвала лже- сотруднику банка всю информацию о карте, после чего с ее счета испарились 100 тысяч рублей.

Всех мошенников сейчас разыскивают. Полицейские еще раз напоминают жителям Приангарья, что вопросы, связанные с картами и счетами необходимо решать только в банке. Ни в коем случае не соглашайтесь предоставлять личную информацию по телефону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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