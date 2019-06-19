За сутки мошенники обманули семь жителей Иркутска на полмиллиона рублей
Сразу семь доверчивых жителей Иркутска попались на уловки мошенников за одни сутки, отдав при этом почти полмиллиона рублей. Больше всего на счет аферистов перевел 48-летний иркутянин. Мужчине позвонил неизвестный и представившись менеджером банка, сообщил что с его банковской карты пытаются снять деньги. А чтобы сохранить сбережения, его попросили назвать номер, данные карты и код, поступивший на телефон. Сибиряк выполнил все указания, и через несколько минут с его счета списали 166 тысяч рублей.
- Таким же образом мошенники обманули жительницу поселка Зеленый Берег Иркутского района, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Ей аферисты прислали сообщение о блокировки карты. Перезвонив по указанному номеру, девушка назвала лже- сотруднику банка всю информацию о карте, после чего с ее счета испарились 100 тысяч рублей.
Всех мошенников сейчас разыскивают. Полицейские еще раз напоминают жителям Приангарья, что вопросы, связанные с картами и счетами необходимо решать только в банке. Ни в коем случае не соглашайтесь предоставлять личную информацию по телефону.
ИСТОЧНИК KP.RU