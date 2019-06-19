Фестиваль экстремальных видов спорта G-FEST 2019 состоится в Иркутске

СЕГОДНЯ 13:47 2019-06-19T13:47:40+03:00

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Внимание, иркутские любители экстремальных видов спорта в стиле маунтинбайка и BMX! 22 июня в нашем городе состоится фестиваль G-FEST 2019. Соревнования в дисциплинах BMX/MTB, пройдут на площади имени Сигеки Мори, у ресторана Киото.

- Регистрация участников начнется с 10.00, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Старт состязаний в 12.00.

К слову, к нам в гости пожалует специальный гость экстремальных соревнований. Ждем приезда победителя и призера российских и международных соревнований, шоу и показательных выступлений по MTB фристайлу Павла Алехина .

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ИСТОЧНИК KP.RU